Сергей Кущенко: "Серия ЦСКА - "Химки" стала самой интересной за последние годы в Евролиге"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после четвертого матча 1/4 финала Евролиги между ЦСКА и "Химками" (89:88, 3-1) отметил, что серия получилась страстной и азартной.



- Это была одна из лучших серий в Евролиге за последние несколько сезонов. И очень обидно, что наши клубы Единой лиги ВТБ встретились на стадии 1/4 финала, - приводит ТАСС слова Кущенко. - И ЦСКА, и "Химки" на многое способны в "Финале четырех".



Здорово, что баскетбол такого уровня можно было посмотреть в Москве и в Московской области. В серии было все, страсть, непредсказуемые концовки, азарт. Серия "Жальгириса" и "Олимпиакоса" (3-1), на мой взгляд, была менее драматичной.