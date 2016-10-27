23:48 27 октября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Сергей Кущенко: "На вторую путевку в Евролигу претендуют порядка пяти российских клубов"

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал мнение, что в нынешнем сезоне на вторую путевку в Евролигу будут претендовать порядка пяти российских клубов. Функционер также отметил хорошую коммуникацию с руководством главного турнира континента в сложное для европейского баскетбола время.

– Менеджмент Единой лиги ВТБ проделал большую работу для того, чтобы в Евролиге участвовало два российских клуба, – приводит ТАСС слова Кущенко. – В этом сезоне УНИКС участвует в турнире как вторая команда прошлого года. В нынешнем сезоне на вторую путевку в Евролигу реально будут претендовать пять-шесть клубов. Плюс ЦСКА как постоянный представитель. Особенно стоит отметить хорошую коммуникацию с Евролигой в сложное для европейского баскетбола время.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3740508

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