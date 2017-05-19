Сергей Кущенко: "ЦСКА надо найти в себе силы закончить "Финал четырех" победой в матче за бронзу"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подчеркнул, что ЦСКА, который в "Финале четырех" Евролиги уступил "Олимпиакосу" (78:82), необходимо найти в себе силы закончить турнир победой в матче за третье место.

Это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в "Финалах четырех". До этого "Олимпиакос" побеждал красно-синих в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов и в финале 2012 года.

- Представляю, как игрокам, тренерскому штабу, офису ЦСКА сейчас тяжело. Они играли хорошо, но в концовке не повезло - сработало проклятие "Олимпиакоса", - приводит ТАСС слова Кущенко. - Теперь, как бы тяжело на душе не было, необходимо найти в себе силы закончить турнир на мажорной ноте, победой. Но в любом случае, 14-й выход в "Финал четырех" за последние 15 лет - это исторический успех ЦСКА, клуба Единой лиги ВТБ.

Встреча за бронзу состоится в воскресение, соперником армейцев станет проигравший пары "Фенербахче" - "Реал".