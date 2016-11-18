Сергей Иванов: "ЦСКА попал в функциональную яму"

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов после победы ЦСКА в матче Евролиги над "Жальгирисом" (95:86) высказал мнение о том, что армейцы попали в функциональную яму. По его словам, команда не привыкла играть без защитника Нандо Де Коло, получившего травму мышцы задней поверхности бедра в игре Евролиги против турецкого клуба "Дарюшафака" (83:91).

– ЦСКА третий раз подряд в Евролиге проваливает первую четверть – это симптом и вызывает определенные мысли, – приводит ТАСС слова Иванова. – С одной стороны, я допускаю функциональную яму, но с другой, возможно, команда не привыкла играть без Нандо Де Коло.