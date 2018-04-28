Сергей Елевич – о скандале в Евролиге: "Судьи все правильно сделали"

Экс-главный тренер "Химок" и сборной России Сергей Елевич прокомментировал "СЭ" ситуацию в четвертом матче серии 1/4 финала Евролиги между "Химками" и ЦСКА (88:89). Судьи остановили на последних секундах атаку "Химок" и не засчитали попадание, которое могло стать победным. В результате победу в матче и серии одержал ЦСКА.

– Я находился с другой стороны от самих игроков, видел, как забросили этот мяч, – отметил Елевич. – Я смотрел повтор и проблема, как я понял, была в замене. "Химки" попросили замену и ее не отменили. При вводе мяча в игру судья-хронометрист поднял руку и попросил провести замену – из-за этого матч и остановили. Думаю, арбитры более квалифицированные в этом вопросе. Раз хронометрист поднял руку, нужно соблюсти правила и провести замену.

– Если попросил замену, нужно ее провести, так?

– Конечно, это в правилах написано. Или отмените ее, или она должна произойти. Тренерскому штабу "Химок" нужно было принимать решение. Насколько я понимаю, судьи правильно все сделали.

– "Химки" хотели подать протест и ждут ответа от Евролиги.

– А какой смысл? Весь регламент расписан, есть свод правил. Мое твердое убеждение – нужно выполнять все его требования. (Игорь НОВИКОВ)