Сергей Елевич – о скандале в Евролиге: "Судьи все правильно сделали"

Экс-главный тренер "Химок" и сборной России Сергей Елевич прокомментировал "СЭ" ситуацию в четвертом матче серии 1/4 финала Евролиги между "Химками" и ЦСКА (88:89). Судьи остановили на последних секундах атаку "Химок" и не засчитали попадание, которое могло стать победным. В результате победу в матче и серии одержал ЦСКА.
– Я находился с другой стороны от самих игроков, видел, как забросили этот мяч, – отметил Елевич. – Я смотрел повтор и проблема, как я понял, была в замене. "Химки" попросили замену и ее не отменили. При вводе мяча в игру судья-хронометрист поднял руку и попросил провести замену – из-за этого матч и остановили. Думаю, арбитры более квалифицированные в этом вопросе. Раз хронометрист поднял руку, нужно соблюсти правила и провести замену.
– Если попросил замену, нужно ее провести, так?
– Конечно, это в правилах написано. Или отмените ее, или она должна произойти. Тренерскому штабу "Химок" нужно было принимать решение. Насколько я понимаю, судьи правильно все сделали.
– "Химки" хотели подать протест и ждут ответа от Евролиги.
– А какой смысл? Весь регламент расписан, есть свод правил. Мое твердое убеждение – нужно выполнять все его требования. (Игорь НОВИКОВ)
Курт Лямке
А нам вообще проще чисто поорать про деньги и судей (это же так интересно и ВСЕ разбираются!), чем прочитать (или просто погуглить) правила. Это скучно, а хайп - весело! Да и виновных можно назначить...
12:19
Termin79
Прекрасно понимаю обиду и злость Химок, но по букве закона им нечего предъявить в протесте. (Болельщик ЦСКА) и Елевич все грамотно объяснил...
11:21
Termin79
Прекрасно понимаю обиду и злость Химок, но по букве закона им нечего предъявить в протесте. (Болельщик ЦСКА) и Елевич все грамотно объяснил.
11:20
shur
Тренерам Химок нужно знать правила. А про этот случай в правилах я не знал абсолютно ничего.
11:08
Несвин
Абсолютно грамотный и объективный анализ ситуации. Без всяких истерик и соплей!
10:59