Сергей Елевич - о матче ЦСКА - "Жальгирис": "Шансы команд оцениваю как равные"

Экс-главный тренер сборной России Сергей Елевич заявил, что у ЦСКА и "Жальгириса" равные шансы на бронзу Евролиги. Он добавил, что у армейцев сильнее состав, а у их соперников выше мотивация.

– Шансы команд я оцениваю как равные, и ЦСКА будет непросто, – цитирует "Р-Спорт" Елевича. – "Жальгирис" – команда, которая борется на каждом сантиметре площадки и сильнее в концентрации внимания. И в этом большая заслуга главного тренера команды Шарунаса Ясикявичуса. Трудно сказать, каким будет настрой игроков ЦСКА, всегда нацеленных только на выигрыш Евролиги. Если они будут отдавать все силы, как играет "Жальгирис", то все должно быть в порядке. Ведь по составу ЦСКА посильнее, но мотивация соперников будет выше.

"Жальгирис" в последний момент вскочил на подножку уходящего поезда, выйдя в "Финал четырех". А в матче с "Реалом" было видно, что у игроков ЦСКА очень слабая концентрация внимания. Потому что когда они ушли в отрыв на 10 очков, то позволили забросить Джейси Кэрроллу три трехочковых броска подряд. Такого же допускать нельзя, нужна постоянная концентрация, особенно при игре в обороне.

ЦСКА сыграет с "Жальгирисом" в матче за третье место 20 мая, начало – в 18.00 по московскому времени. За чемпионство в турнире сразятся "Реал" и "Фенербахче" в тот же день, начало – в 21.00 по московскому времени.

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