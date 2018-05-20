Сергей Елевич: "Если ЦСКА не попадает в финал, то что такое третье место в Евролиге?"

Экс-главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал "СЭ" поражение ЦСКА от "Жальгириса" (77:79) в матче за третье место "Финала четырех" Евролиги. Армейцы уступили с разницей в 2 очка, но по ходу игры уступали "-24".

– Нельзя готовить, что ЦСКА позорно проиграл, – начал Елевич. – Армейцы ставят цель – выиграть Евролигу. Весь потенциал команды, которая собралась на финал четырех, был нацелен на победу. Но матч с "Реалом" не получился по ряду причин, но главная из них – испанцы обыграли ЦСКА за счет игроков, которые выходили на замену. Но всегда нужно говорить о двух составляющих – атака и оборона. ЦСКА нужно было лучше играть в защите, с чем не было проблем у "Реала" и "Жальгириса".

Если ЦСКА не попадает в финал, то что такое третье место в Евролиге? Я помню победителей турнира, но не помню тех, кто играл в финале, не говоря уже о третьих местах. Я бы предложил не играть эти матчи – лучше несколько игр в финале. (Игорь НОВИКОВ)

Худшие среди лучших. ЦСКА стал четвертым в Евролиге