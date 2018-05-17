Сергей Базаревич: "В матче ЦСКА и "Реала" все возможно"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в интервью "Известиям" отметил, что в паре ЦСКА - "Реал" в "Финале четырех" нет фаворита. По его словам, в серии армейцы были бы сильнее в серии, но не в одной игре.

— ЦСКА – фаворит в игре с "Реалом"?

— В серии у "Реала" не было бы шансов против ЦСКА, но в одной игре может случиться все что угодно. Также отмечу, что выход в "Финал четырех" — это уже большой успех московского клуба. Да, он не так ощущается из-за того, что армейцы регулярно доходят до этой стадии, но все же это очень весомое достижение.

— Что думаете про выступление "Реала" в этом сезоне?

— "Реал" симпатичен мне тем, что основную роль в этой команде играют местные игроки плюс Лука Дончич. Хоть он и словенец, но является воспитанником клуба. Иностранные баскетболисты "Реала" — скорее ролевые игроки. Это позволяет следовать традициям, к тому же местный лидер может потребовать от иностранных игроков значительно больше, чем наоборот. Плюс сильные иностранцы мадридцев способны выстрелить в одной конкретной игре. Это касается Энтони Рэндолфа, Густаво Айона, Трэя Томпкинса. Также стоит опасаться американца Джейси Кэролла, обладающего отличным броском. Во многом за счет его снайперских качеств "Реал" стал победителем "Финала четырех" Евролиги-2014/15.

На стабильном уровне играют Лука Дончич, Фелипе Рейес и Руди Фернандес. Последний, на мой взгляд, выступает гораздо сильнее, чем в прошлом и позапрошлом сезонах. Он моральный лидер команды и еще раз доказал скептикам, что его рано списывать со счетов.