Семен Антонов: "В матче с "Барселоной" получил блок-шот и сделал выводы"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после победы над "Барселоной" (92:78) в Евролиге отметил, что армейцы за счет активных действий заставили соперника терять мяч. Он также добавил, что его результативность – заслуга партнеров.

Антонов в этой встрече набрал 10 очков.

– Мы с первых минут старались делать на площадке то, о чем договаривались, но матчи не выигрываются в первой четверти. Мы продолжали гнуть свою линию, снизили результативность "Барсы", – сказал Антонов. – За счет активных действий заставили их терять мяч и наказывали за это – бежали в отрыв и набрали много легких очков. Контролировали подбор и продолжали отбиваться. Был момент, когда они сразу три отскока в нападении забрали, но это часть игры. В целом, считаю, справились.

– Вы провели один из лучших матчей в сезоне. То, что вы в одной из первых же атак залезли под блок-шот, встряхнуло, прибавило эмоций?

– Наверное, нет. Там на самом деле надо было сверху бить, и во второй атаке я так и сделал. А тогда думал сыграть на скорость. В целом, я получил достаточно много игрового времени, в том числе и в связи с кадровыми потерями. Но результативность – заслуга партнеров. Они отдали передачи, а мне нужно было только забивать открытые броски. В первый раз я получил блок-шот, но потом сделал выводы и стал бить сверху.

– Сегодня выиграли также футбольный и хоккейный ЦСКА. Что думаете по этому поводу?

– Поздравляю всю спортивную семью ЦСКА, игроков и руководителей всех клубов. И, конечно, болельщиков. Здорово, что в такой армейский вечер собралось столько зрителей на нашем матче, это очень радует. (Антон БАБОШИН)