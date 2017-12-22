Семен Антонов: "Уверен, что на матче с "Химками" будет аншлаг"

Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов признался, что с нетерпением ждет встречи с Химками" в Евролиге. Игра состоится в пятницу, 22 декабря, и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Все с нетерпением ждут этот матч, - цитируют "Известия" Антонова. - Наша прошлая игра в рамках Лиги ВТБ собрала полный зал в Химках. Уверен, что в УСК ЦСКА тоже будет аншлаг. "Химки" и ЦСКА – хороший раздражитель друг для друга, игрокам обоих клубов не нужен лишний повод для мотивации. В 13-м туре "Химки" победили "Анадолу", а мы свой матч проиграли. На подготовку остается всего день. И у нас, и у соперника есть травмированные игроки, мы находимся в равных условиях.