Семен Антонов: "Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать ЦСКА в столь поздний час"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Црвеной Звездой" (102:80) выразил удовлетворение результатом встречи. Баскетболист поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Главное, что мы победили, показывали хорошую игру на протяжении 40 минут, во второй половине добавили агрессии в защите, что помогло создать большой перевес, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Антонова. – Мы уступили "Звезде" на выезде, знали прекрасно, что это очень хорошая команда, отнеслись к сопернику с подобающим настроем и уважением. Результат на табло, все парни хорошо выступили, все помогал друг другу: отдавали много передач, бросали красивые мячи. Всех с победой! Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать нас в столь поздний час, несмотря на то, что многих завтра утром на работу. Нам было приятно играть для армейской публики.