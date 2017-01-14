Семен Антонов: "С первых минут матча с "Миланом" ЦСКА задал темп, который должен быть во всех наших играх"

Форвард ЦСКА Семен Антонов остался игрой своей команды в матче Евролиги против "Милана" (101:64). Также он отметил, что миланский клуб в данный момент находится не в лучшей форме.

- У "Милана", наверное, сейчас спад в игре, - цитирует "Р-Спорт" Антонова. - У них не было Ракима Сандерса, самого результативного игрока команды. Сказалось и его отсутствие. Мы же хорошо разобрали лидеров "Милана" Крунослава Симона, Мирослава Радулицу, Милана Мачвана, который хорошо угрожает из трехсекундной зоны. Мы не смотрели, что сегодня делал "Милан". Мы старались выполнить свой план на игру.

Мы сыграли хорошо, с первых минут мы задали темп, который должен быть во всех наших матчах. У нас был небольшой спад в конце декабря. Мы хорошо подготовились к "Милану". Они, возможно, решают другие задачи в Евролиге. За счет самоотдачи, взаимопомощи и выполнения тренерской установки мы добились такой победы сегодня.