Семен Антонов: "Поражение от "Фенербахче" – серьезный урок для ЦСКА"

Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов подчеркнул, что поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги с "Фенербахче" (79:95 ОТ) стало хорошим уроком для команды. Он также отметил, что новый формат турнира интересен для зрителей.

– Мы провели самый нерезультативный матч в нынешнем сезоне Евролиги, но такое иногда бывает, – приводят "Известия" слова Антонова. – Все-таки команда провела две игры за три дня с очень сильными соперниками. В таком плотном графике иногда может "сбиться прицел". С другой стороны, хочу отметить нашу хорошую игру в защите. За 40 минут мы пропустили всего 73 очка и могли бы и выиграть матч, если бы не такое стечение обстоятельств. Соперник выжал максимум из последней атаки в заключительной четверти. Овертайм же сложился для нас крайне неудачно. Это серьезный урок, будем делать выводы из этого поражения.

– Как вам новый формат Евролиги?

– В нынешнем формате Евролиги никто не застрахован от поражений. И это интересно для зрителей. Все команды сыграют друг с другом, будет очень много интересных матчей. Раньше топовые клубы могли встретиться друг с другом только в "Финале четырех". Сейчас ситуация иная.