Семен Антонов: "Надеюсь, железный трон будет за нами"

Форвард ЦСКА Семен Антонов, ранее сравнивший предстоящий "Финал четырех" Евролиги с сериалом "Игра престолов", сказал, что болельщики сами определят, какой клуб с каким персонажем ассоциировать и назвал важным фактором то, что решающие игры в нынешнем сезоне пройдут на нейтральной площадке.

– Я хотел провести параллель с "Ментовскими войнами", но думаю, что в Европе никто за ними не следит так, как мы с Никитой Курбановым, – пошутил Антонов. – А на самом деле, думаю, сравнение хорошее, потому что все смотрят этот грандиозный сериал, всем интересно, чем он закончится. Думаю, каждый сам для себя должен определить – кто Джон Сноу, кто ходоки, кто Мать драконов. У каждого болельщика свои ассоциации. Надеюсь, для нас все будет удачно и Железный трон будет за нами.

– В прошлом году у "Финала четырех" был хозяин – "Фенербахче", а в этом году матчи проходят на нейтральной площадке. Так же было и в 2016-м в Берлине, и в 2006-м в Праге, когда ЦСКА становился чемпионом. Хорошая примета?

– По статистике, выходит так. Действительно, ни у одной из команд на этот раз нет премущества своей площадки, все в равных условиях. В прошлом году в плане поддержки болельщиков у "Фенера" было колоссальный перевес над всеми. Думаю, это тоже придает мотивации игрокам и тренерам, придает энергии, сил и желания. Шансы действительно равны.

– В то же время многие считают, что именно на стороне ЦСКА будут симпатии большинства зрителей. Согласны?

– Надеюсь, что сербские болельщики придут нас поддержать, мы же дружим странами. Пусть для них билеты, наверное, дороговаты. Конечно, и из Мадрида, и из Каунаса приедут фанаты. Думаю, что поклонники ЦСКА, которые придут на первый полуфинал, будут болеть за "Жальгирис", потому что каунасцы нам ближе по истории и по духу. (Антон БАБОШИН)