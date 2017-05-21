Семен Антонов: "Матч с "Реалом" показал сплоченность ЦСКА"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после матча за 3-е место Евролиги против "Реала" (94:70) отметил, что команда успела отойти от поражения "Олимпиакосу" (78:82) в полуфинале. По его словам, армейцы продемонстрировали сплоченность коллектива.

- Это не те ожидания и эмоции, которые мы хотели бы испытать 21 мая по окончании "Финала четырех", но, к сожалению, так случилось, что мы уступили в полуфинале, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Антонова. - Но главное, что смогли собраться, отойти после поражения. Считаю, что сыграли хорошо, проявили больше желания победить, чем "Реал". Испанцам тоже было трудно, но этот матч показал нашу сплоченность. Все-таки ЦСКА – это великий клуб с историей и традициями. Даже матч за третье место, который не влияет ни на что, прошел в удовольствие для наших болельщиков. Очень рад, что выиграли встречу.