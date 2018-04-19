Семен Антонов: "ЦСКА внес коррективы в игру"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после второй победы в плей-офф Евролиги над "Химками" (89:84) отметил, что команде удалось прибавить в защите. Баскетболист также добавил, что в третьем матче соперники вряд ли смогут чем-то удивить друг друга.

– Игра была очень жесткая, мы начали гораздо лучше, чем в первой встрече, особенно в защите, – сказал Антонов. – В первой четверти пропустили всего 22 очка, вторую проиграли. Не знаю, сколько раз сегодня менялся лидер, часто был равный счет. Но благодаря прежде всего командным действиям в защите мы смогли сделать небольшой задел перед концовкой. Отмечу наших защитников – Кори Хиггинса, Никиту Курбанова. Это их большая заслуга, что Леха Швед набрал 12 очков, ниже своего среднего показателя.

– То, что пять игроков набрали все очки команды, кроме двух, о чем говорит?

– Наверное, так сложилась игра. Потому что в статистике, к сожалению, не написано, сколько хороших действий совершил Курбанов. У него нет очков, четыре фола и может показаться, что он провел плохую игру, но на самом деле он постоянно был со Шведом, заставлял его работать, отдавать сложные передачи, бросать через руки. Это дорогого стоит.

– Физически насколько сложно оказалось играть через день?

– Все в равных условиях. Думаю, мы успели восстановиться. У нас чуть шире ротация, и сегодня мы были чуть свежее. Но главное, что мы начали хорошо, внесли коррективы, не давали "Химкам" набрать легких очков. От защиты пошла уверенность в нападении. Теперь ведем в серии 2:0, есть пять дней, чтобы восстановиться и подготовиться. Думаю, чем-то особенным мы друг друга не удивим, остается рассчитывать только на нашу энергию и желание. (Антон БАБОШИН)