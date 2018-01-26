Семен Антонов: "ЦСКА в матче с "Бамбергом" придерживался своей стратегии"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после матча с "Бамбергом" (81:72) в Евролиге отметил, что его команда справилась со всеми тренерскими установками. Нападающий также добавил, что армейцы контролировали ход больше части встречи.

– Да, такая накладка случилась в первый раз за те два года, что я в команде, – сказал Антонов. – Но не думаю, что это сильно сказалось на игре. Может, если только на начале – ведь все равно настраиваешься на определенный момент, а если идет какая-то задержка, остываешь. Но в принципе мы хорошо потом сыграли. Все время придерживались своей стратегии, как с кем защищаться. Думаю, справились со всеми установками. Хотя идеальной игры не бывает – мы пропускали легкие мячи, а своими потерями позволяли "Бамбергу" держаться на расстоянии 8-9 очков.

– Вы в первой четверти были одним из главных действующих лиц на паркете.

– Это в первую очередь благодаря партнерам. Все броски-то были открытыми. Так получилось, что их "большие" уделяли внимание нашим игрокам периметра, и у меня появились шансы. Я в начале попал, и они стали меньше страховать защитников. За счет этого начали проходить пик-н-роллы. В принципе, мы контролировали ход большей части встречи. За исключением первой четверти, но ни один матч не выигрывается в первые 10 минут. Всю игру мы вели 8-10 очков, могли оторваться и больше, но допустили ошибки. Например, в третьей четверти. От желания забить легкие очки, в концовке – сыграть на болельщиков. (Антон БАБОШИН)