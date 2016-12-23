23:49 23 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Семен Антонов: "ЦСКА справлялся с установкой на игру в основное время, но "Фенербахче" играет до конца"

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Форвард ЦСКА Семен Антонов считает, что поражение от "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги (75:79 ОТ) станет хорошим уроком для армейцев. Также он отметил, что российская команда справилась с установкой на игру в основное время, но в овертайме соперник отправил ЦСКА в нокдаун.

- В овертайме не знаю, что произошло, - цитирует "Р-Спорт" Итудиса. - Они быстро наказали нас за наши потери. Две потери превратились в 4 очка отрыва, затем Бобби Диксон забил издали. Таким образом, "Фенер" отправил нас в нокдаун, из которого мы не смогли выбраться. Обидно, конечно, но мы не собираемся опускать руки. Будем учиться на своих ошибках, эта игра будет хорошим уроком для нас.

В первой четверти мы завладели преимуществом больше чем в десять очков. Во второй "Фенер" сделал все, чтобы вернуться. В третьей четверти мы опять ушли в отрыв. В целом мы контролировали матч, не было такого, что "Фенер" был лидером. Мы справлялись с установкой на игру в основное время, но "Фенер" не опускает руки и играет до конца.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161223/1114201693.html

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