Семен Антонов: "ЦСКА обыграл "Бамберг" за счет защиты"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после победы над "Бамбергом" (81:72) в Евролиге отметил, что уверенность команде придает хорошая игра в обороне. Нападающий также добавил, что у его команды не все получается в атаке.

– Мы провели матч очень уверенно, посмотрите на статистику, – сказал Антонов. – Может, только в конце дали сопернику забить какие-то легкие мячи. А так могли пропустить меньше 70 очков, это хороший показатель. Думаю, для наших болельщиков главное – что мы побеждаем, и делаем это достаточно уверенно. Выигрываем за счет защиты, потому что в нападении не всегда получается.

– Во второй четверти команда пробила 16 штрафных.

– Это следствие того что в первой четверти у нас проходили открытые броски с периметра, "Бамберг" начал перестраиваться, и у наших плеймейкеров – Нандо Де Коло, Серхио Родригеса, Кори Хиггинса – появились возможности. Или они шли в проход, и на них фолили "большие", или после подбора в нападении у нас появлялся второй шанс, и соперник был вынужден нарушать правила. Опять же это следствие хорошей защиты, потому что мы почувствовали уверенность. Когда отбиваешься в обороне, в нападении намного легче играть. (Антон БАБОШИН)