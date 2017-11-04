Семен Антонов: "ЦСКА мог обыграть "Жальгирис" с более крупным счетом"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Жальгириса" (94:91) отметил, что встреча проходила под контролем армейцев. По его словам, команда могла победить с более крупным счетом.

- "Жальгирис" - это достаточно серьезный соперник. У них боевой коллектив, который играл до последнего, - приводит "Р-Спорт" слова Антонова. - В принципе, мы большую часть времени контролировали ход встречи, хотя был момент в начале четвертой четверти, когда соперник сократил отставание, но Воронцевич попал несколько открытых трехочковых и игра успокоилась.

Хотя в конце где-то сбавили обороты. Но, повторюсь, игру-то контролировали, и итоговая разница в счете могла быть лучше.