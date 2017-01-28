Семен Антонов: "ЦСКА имел преимущество над "Эфесом" от начала и до конца"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Эфеса" (80:77) отметил, что команда доминировала над соперником на протяжении всего матча. Последнюю четверть армейцы проиграли со счетом 15:25. Несмотря на это, нападающий не считает, что команда расслабилась.

- Нельзя провести все 40 минут идеально, - приводит "Р-Спорт" слова Антонова. - Но я не скажу, что мы расслабились в конце матча. Просто "Эфес" начал идти двойным нападением. Мы совершили несколько потерь, поспешных бросков, и они воспользовались этим. В принципе, игра шла под нашу диктовку с первой четверти до последней.

Мы играли достаточно хорошо в защите на протяжении почти всего матча. Были, конечно, моменты, когда мы пропускали или не выполняли установку тренера. В конце матча "Эфес" чуть поднажал, у нас были потери. Плюс соперник забил несколько тяжелых трехочковых, за счет чего и вернулся в игру. Хорошо, что мы продолжали придерживаться плана и победили, потому что имели уже хороший запас.

Мы наращивали преимущество. Никита Курбанов справлялся и с "большими", и с "маленькими", поставил несколько важных блок-шотов. Сработала командная защита, за счет командного духа мы были сегодня лучше.