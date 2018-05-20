Российские и сербские фанаты ЦСКА поддержат клуб в официальном баре в Белграде

Российские и сербские болельщики ЦСКА с самого утра начали собираться в официальном ресторане фанатов клуба в Белграде, в "Базе 25", чтобы поддержать армейцев в предстоящем матче, сообщает ТАСС. Сегодня, 20 мая, в 18.00 по московскому времени клуб сыграет за третье место Евролиги против "Жальгириса".

ЦСКА регулярно выходит в "Финал Четырех" турнира и каждый год арендует для своих фанатов ресторан или бар, который становится официальным местом встречи болельщиков.

В матче за первое место Евролиги сыграют "Реал" и "Фенербахче"​, начало – в 21.00 по московскому времени.

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