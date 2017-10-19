Россия и еще 8 европейских баскетбольных федераций осудили Евролигу за отказ изменить календарь

В четверг в штаб-квартире ФИБА в Швейцарии состоялась встреча представителей 10 баскетбольных федераций, сообщает пресс-служба РФБ. На совещании присутствовали делегаты от России, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Литвы, России, Сербии и Турции, клубы которых выступают в Евролиге. Российскую федерацию представляла исполнительный директор РФБ Наталья Галкина.

По итогам заседания было сделано совместное заявление. В нем было отмечено, что баскетбольная семья должна оставаться единой и вместе работать для достижения общей цели – развития баскетбола. Что клубные турниры и соревнования сборных команд вполне могут проводиться одновременно в течение года, как это и было до 2003 года. Собравшиеся осудили отказ Евролиги сдвинуть даты туров, назвав это решение "коммерческой атакой на национальные команды". Было отмечено, что это снижает шансы 9 сборных на участие в Кубке мира-2019 и, соответственно, в Олимпийских играх-2020. При этом национальные команды все равно остаются локомотивами баскетбола во всем мире.