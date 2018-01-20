Родригес – о матче с "Панатинаикосом": "Благодаря таким победам у нас появляется еще больше уверенности в своих силах"

Защитник ЦСКА Серхио Родригес после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Панатинаикоса" (75:70) отметил, что с этим соперником у армейцев всегда получаются битвы. Он также добавил, что благодаря таким играм у команды появляется еще больше уверенности в своих силах.

Отметим, Родригес в этой встрече стал самым результативным игроком в составе ЦСКА, на его счету 21 очко.

– С "Панатинаикосом" всегда получаются битвы, у них дома прекрасная атмосфера, – приводит официальный сайт турнира слова Родригеса. – Мы знали, что они хорошо играли дома и не проигрывали долгое время.

Это большая победа. Благодаря таким матчам у нас появляется еще больше уверенности в себе.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице (15 побед в 19 матчах). "Панатинаикос" занимает пятое место (12 побед в 19 играх). В следующем матче (26 января) ЦСКА на своей площадке примет "Бамберг".