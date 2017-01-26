"Реал" в гостях победил "Бамберг"

"Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги в гостях победил "Бамберг" со счетом 91:89.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) - "Реал" (Испания) - 89:91 (21:25, 26:26, 22:19, 20:21)