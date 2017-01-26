"Реал" в гостях победил "Бамберг"

"Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги в гостях победил "Бамберг" со счетом 91:89.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Бамберг" (Германия) - "Реал" (Испания) - 89:91 (21:25, 26:26, 22:19, 20:21)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Don Miguel
Чтобы быть в первой четверке, надо набрать не менее 63-х процентов очков (как сейчас), это 19 побед. Надо еще 5, игр - 11. Вполне реально. Думаю, они еще и первое место могут не упустить. Сколько уже говорю, смотрите не сколько побед осталось до нужного места, на на проценты побед. FINIX, ты же за НБА следишь, не уподобляйся нашим "ушастикам", которые до сих пор уверены, что УНИКСУ в плей-офф попать - раз плюнуть, всего три победы. ДЕВЯТЬ еще нужно! И игр у них тоже 11.
17:22 26 января
FINIX
hyperion это понятно. просто ещё один условный жальгирис и третье место, а там и вылететь из четвёрки недалеко. ЦСКА ещё в гостях играть с фенером, басконией и пао. И дома в последнем туре с оли.
01:03 26 января
hyperion
FINIX, второй или первый в регулярке - не имеет никакого принципиального значения. Задача-минимум - это занять одно из четырёх мест, дающее преимущество своего паркета в четвертьфинальной серии. Ну а "Финал четырёх" - это абсолютно непредсказуемый турнир. Тот факт, что Оли слил джинсам (худшей команде), говорит лишь о том, что результат отдельно взятого матча весьма непредсказуем, и даже лидеры могут оступиться (особенно на выезде). Тот же Реал во встрече с Бамбергом забросил победные 2 очка лишь на последней секунде матча.
00:47 26 января
FINIX
ну вот ЦСКА уже второй. и это спасибо Оли вдруг слил джинсам.
00:38 26 января