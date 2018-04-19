"Реал" сравнял счет в серии с "Панатинаикосом"

"Реал" во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги обыграл "Панатинаикос" со счетом 89:82.

Самым результативным в составе гостей стал Фелипе Рейес, который набрал 18 очков. Самым результативным игроком матча стал Майк Джеймс, набравший 20 очков.

Третий матч пройдет 25 апреля в Мадриде.

Евролига

1/4 финала

Второй матч

"Панатинаикос" (Греция) - "Реал" (Испания) - 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21)

Счет в серии: 1-1