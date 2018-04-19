"Реал" сравнял счет в серии с "Панатинаикосом"

"Реал" во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги обыграл "Панатинаикос" со счетом 89:82.
Самым результативным в составе гостей стал Фелипе Рейес, который набрал 18 очков. Самым результативным игроком матча стал Майк Джеймс, набравший 20 очков.
Третий матч пройдет 25 апреля в Мадриде.
Евролига
1/4 финала
Второй матч
"Панатинаикос" (Греция) - "Реал" (Испания) - 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21)
Счет в серии: 1-1
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/