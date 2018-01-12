"Реал" разгромил "Химки" в Мытищах

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на своей площадке крупно уступили "Реалу" – 78:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 23 очка. Но помимо него лишь Тайлер Ханикатт и Малкольм Томас отметились двузначным количеством баллов. Для подмосковной команды поражение стало четвертым в последних шести играх турнира.

Защитник мадридцев и потенциальный первый номер предстоящего драфта НБА Лука Дончич вошел в игру со скамейки и набрал 10 очков при 4 подборах, 4 передачах и 2 перехватах. Несмотря на поражение, "Химки" остались на восьмом месте в таблице, не покинув зону плей-офф. "Реал" с 11 победами в 17 матчах занимает четвертую строчку.

Евролига

Регулярный чемпионат

"ХИМКИ" (Россия) – "Реал" (Испания) – 78:95 (17:26, 14:25, 18:16, 29:28)

Х: Швед (23), Ханикатт (17), Томас (10 + 9 подборов).

Р: Фернандес (16), Казер (11), Тавареш (11 + 8 подборов), Кэрролл (10), Дончич (10).