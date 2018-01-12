"Реал" разгромил "Химки" в Мытищах

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на своей площадке крупно уступили "Реалу" – 78:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 23 очка. Но помимо него лишь Тайлер Ханикатт и Малкольм Томас отметились двузначным количеством баллов. Для подмосковной команды поражение стало четвертым в последних шести играх турнира.
Защитник мадридцев и потенциальный первый номер предстоящего драфта НБА Лука Дончич вошел в игру со скамейки и набрал 10 очков при 4 подборах, 4 передачах и 2 перехватах. Несмотря на поражение, "Химки" остались на восьмом месте в таблице, не покинув зону плей-офф. "Реал" с 11 победами в 17 матчах занимает четвертую строчку.
Евролига
Регулярный чемпионат
"ХИМКИ" (Россия) – "Реал" (Испания) – 78:95 (17:26, 14:25, 18:16, 29:28)
Х: Швед (23), Ханикатт (17), Томас (10 + 9 подборов).
Р: Фернандес (16), Казер (11), Тавареш (11 + 8 подборов), Кэрролл (10), Дончич (10).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Vladi1313
Поэтому, финикс, отдыхай.
22:58
Vladi1313
Давайте сделаем анализ 3 четверти( решающей!!!э, чтоб не быть голословными. И даже не будем вспоминать 2 четверть!!@
22:48
Vladi1313
О, появился Шведолюб.
22:47
FINIX
Vladi1313 а вы в баскетбол когда-нибудь играли вообще?
22:33
FINIX
sergey.v1968 может тогда объясните, почему команда не набирала очки в течении 5 минут, когда шведа не было на площадке?
22:26
Александр Иванов
Видно, что химики не хотели играть.. Астахов - дурак.. он думает что он в армии и может командовать и в штрафбат. Но время другое. ... В след. сезоне все найдут себе клуб..а парни решили проиграть все что можно. Посмотрим в октябре на Астахова.
22:23
Vladi1313
Да ,интересны шведолюбы после этого матча. Полная жопа- чел кидает со всех позиций, и не попадает даже со штрафных. Нарушается командная игра- вместо, к примеру, -5 идет уже - 20!!! А так всё норм. Пусть продолжают дальше в том же режиме.
22:23
diskmen
А за этот матч Химки себя оштрафуют?
21:57
sergey.v1968
Ждём шведолюбку донью мигелиту с опусами насчёт единственного и неповторимого и никчёмной свиты. Которую, хоть она и олимпийская чемпионка, шведолюбка просто с пути сшибала (как не мешала), а ишчо долгий рассказ доньи о том, что вокруг никто даже не догадывается о серьёзности проблем с икроножной мышцей. В общем, предсказуемая донья с предсказуемым набором букв, произвольно сложенным в слова.
21:53
Анастасия Волочкова
Две четверти выиграли,две проиграли,нужно дополнительную пятиминутку играть.Шутка.
21:49