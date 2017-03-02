"Реал" проиграл "Галатасараю", "Фенербахче" обыграл "Жальгирис"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Галатасарай" на своей площадке нанес поражение "Реалу" – 87:84. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Остин Дэй, набравший 20 очков. Для турецкой команды победа стала лишь восьмой в сезоне. Мадридцы потерпели шестое поражение, но пока продолжают лидировать в таблице.

В другом поединке "Жальгирис" дома уступил "Фенербахче" (67:76). 16 очками отметился центровой турок Экпе Удо. Гости занимают четвертое место в таблице, литовская команда идет десятой.

"Бамберг" на выезде уступил "Црвене Звезде" (60:74). При этом самым результативным игроком встречи стал защитник немцев Фабьен Козер, набравший 21 очко. Красно-белые расположились на шестой строчке, "Бамберг" – 13-й.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Галатасарай" (Турция) – "Реал" (Испания) – 87:84 (25:20, 24:26, 24:14, 14:24)

Г: Дэй (20), Диблер (17), Мицов (12), Коксал (10), Пляйсс (8 + 12 подборов).

Р: Рэндольф (16), Дончич (13 + 8 передач), Кэрролл (11), Юй (10), Айюн (10).

"Жальгирис" (Литва) – "Фенербахче" (Турция) – 67:76 (17:19, 14:11, 17:25, 19:21)

Ж: Янкунас (15 + 7 подборов), Пангос (11), Мотум (10).

Ф: Удо (16 + 7 подборов), Махмутоглу (14), Богданович (14), Диксон (12 + 9 передач).

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Бамберг" (Германия) – 74:60 (17:9, 26:20, 13:14, 18:17)

Ц: Дженкинс (18), Симонович (13 + 9 подборов), Гудурис (12).

Б: Козер (21), Зисис (9), Николич (9).