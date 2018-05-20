"Реал" победил "Фенербахче" и выиграл Евролигу

"Реал" стал победителем Евролиги сезона-2017/18. В финальном матче мадридцы взяли верх над "Фенербахче". Для "Реала" это десятая победа в Евролиге в истории.

Напомним, что в полуфинале подопечные Пабло Ласо взяли верх над ЦСКА (92:83).

Евролига

Финал

Реал (Испания) - Фенербахче (Турция) - 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25)

Р: Козер (21), Томкинс (18), Дончич (17), Таварес (15), Фернандес (10), Рейес (10).

Ф: Мелли (27), Уонамейкер (25), Мухаммед (14).