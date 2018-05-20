"Реал" победил "Фенербахче" и выиграл Евролигу

"Реал" стал победителем Евролиги сезона-2017/18. В финальном матче мадридцы взяли верх над "Фенербахче". Для "Реала" это десятая победа в Евролиге в истории.
Напомним, что в полуфинале подопечные Пабло Ласо взяли верх над ЦСКА (92:83).
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#CHAMP10NS | #HalaMadrid pic.twitter.com/fEq2WBpwMw– Real Madrid Basket 🏀 (@RMBaloncesto) 20 мая 2018 г.
Евролига
Финал
Реал (Испания) - Фенербахче (Турция) - 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25)
Р: Козер (21), Томкинс (18), Дончич (17), Таварес (15), Фернандес (10), Рейес (10).
Ф: Мелли (27), Уонамейкер (25), Мухаммед (14).
dmitriys
Кто-то там писал что в финале у Реала шансов нет?
23:33
belaruss
Успех Реала зависел от тренера, команда которая намного слабее и Фенербахче и ЦСКА добилась желаемого Только благодаря тренеру
23:24
Электросталец
Смока , Фенер победил!! Уже династия, повтор олишек!
23:22
Thomas_Boy_
Смока, я вообще-то писал, что "Фенербахче" хорош и с ним будет сложно кому угодно.))) Что не так-то? И тебе ли вякать, дурашка, после провала Канады и США на ЧМ?)) А так вообще весело... Финал 4-х выиграла чуть ли не самая слабая команда из всех участвующих.
23:18
За Арсеналий с децтва!))
.
23:16
За Арсеналий с децтва!))
10-я, юбилейная!)) Hala Madrid!)) Зы. Томас-бой со своими нулячими прогнозами на Фенербахче жалок, бгг.))
23:15