23:11 | Баскетбол — Евролига

"Реал" победил "Фенербахче" и выиграл Евролигу

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"Реал" стал победителем Евролиги сезона-2017/18. В финальном матче мадридцы взяли верх над "Фенербахче". Для "Реала" это десятая победа в Евролиге в истории.

Напомним, что в полуфинале подопечные Пабло Ласо взяли верх над ЦСКА (92:83).

Евролига

Финал

Реал (Испания) - Фенербахче (Турция) - 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25)

Р: Козер (21), Томкинс (18), Дончич (17), Таварес (15), Фернандес (10), Рейес (10).

Ф: Мелли (27), Уонамейкер (25), Мухаммед (14).

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КОММЕНТАРИИ (6)
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dmitriys

Кто-то там писал что в финале у Реала шансов нет?

23:33

belaruss

Успех Реала зависел от тренера, команда которая намного слабее и Фенербахче и ЦСКА добилась желаемого Только благодаря тренеру

23:24

Электросталец

Смока , Фенер победил!! Уже династия, повтор олишек!

23:22

Thomas_Boy_

Смока, я вообще-то писал, что "Фенербахче" хорош и с ним будет сложно кому угодно.))) Что не так-то? И тебе ли вякать, дурашка, после провала Канады и США на ЧМ?)) А так вообще весело... Финал 4-х выиграла чуть ли не самая слабая команда из всех участвующих.

23:18

За Арсеналий с децтва!))

.

23:16

За Арсеналий с децтва!))

10-я, юбилейная!)) Hala Madrid!)) Зы. Томас-бой со своими нулячими прогнозами на Фенербахче жалок, бгг.))

23:15

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