"Реал" победил "Бамберг", "Фенербахче" проиграл "Маккаби"

"Реал" в гостях уверенно обыграл "Бамберг" со счетом 81:66 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Немецкий клуб потерпел второе поражение кряду на турнире, испанцы выиграли три встречи подряд. Самым результативным игроком встречи стал Трей Томпкинс из "Реала", на счету которого 20 очков.

В другой встрече "Маккаби" на своей площадке победил "Фенербахче" - 82:73. Клуб из Тель-Авива прервал серию поражений из двух игр кряду.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) – "Реал" (Испания) – 66:81 (13:29, 22:21, 16:18, 15:13)

Б: Хэкетт (13), Ло (12), Страйгер (12)

Р: Томпкинс (20), Касье (13), Рейес (10)

"Маккаби Т-А" (Израиль) - "Фенербахче" (Турция) - 82:73 (24:15, 16:21, 20:18, 22:19)

М: Джексон (20), Коул (19), Параноски (9)

Ф: Весели (18), Мухаммед (12), Мелли (11)