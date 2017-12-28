"Реал" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Фенербахче"

"Реал" на выезде обыграл "Фенербахче" (79:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл (20 очков + 10 передач). У проигравших точнее всех был Брэд Уонамейкер (20).

Для "Реала" эта победа стала четвертой подряд. "Фенербахче", в свою очередь, из четырех последних игр уступил в трех.

В другой встрече дня "Жальгирис" на своем паркете победил "Олимпиакос" (74:68).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) - "Реал" (Испания) - 77:79 (17:10, 19:27, 25:25, 16:17)

"Жальгирис" (Литва) - "Олимпиакос" (Греция) - 74:68 (22:19, 14:19, 12:15, 26:15)