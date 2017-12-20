"Реал" обыграл "Валенсию", "Панатинаикос" победил "Маккаби"

"Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл на своей площадке "Валенсию" - 91:72. Также побед в этот вечер добились "Панатинаикос", "Бамберг" и "Фенербахче".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) - "Валенсия" (Испания) - 91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14)

"Панатинаикос" (Греция) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 89:76 (25:21, 24:22, 18:13, 22:20)

"Жальгирис" (Литва) - "Бамберг" (Германия) - 88:84 (21:22, 29:27, 22:23, 16:12)

"Фенербахче" (Турция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 82:56 (17:11, 24:22, 21:9, 20:14)