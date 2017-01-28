01:26 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Реал" обыграл "Милан" и догнал ЦСКА

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"Реал"​​ переиграл "Милан" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 94:89. Самым результативным игроком в составе мадридской команды стал Серхио Льюль, набравший 20 очков. Испанцы догнали ЦСКА в турнирной таблице, у команд по 15 побед.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) - "Милан" (Италия) - 94:89 (22:18, 24:31, 23:24, 25:16)

Р: Льюль (20), Дончич (17), Кэрролл (16). 

М: Симон (20), Драгич (13), Радулица (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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