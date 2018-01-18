"Реал" обыграл "Басконию", "Милан" победил "Уникаху"

"Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Басконию" со счетом 75:73. Самыми результативными игроками у мадридцев стали Фабьен Козер и Трэй Томпкинс, набравшие по 13 очков. В составе "Басконии" лучшим стал Родриг Бьебуа – 18 очков.

В другой встрече "Милан" победил "Уникаху" со счетом 101:87. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Эндрю Гудлок, набравший 18 очков. Дабл-дабл на счету Джордана Теодора (14 очков и 11 передач). В составе гостей больше всех очков набрал Неманья Недович (22).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) – "Баскония" (Испания) – 75:73 (18:17, 16:17, 25:27, 16:12)

"Милан" (Италия) – "Уникаха" (Испания) – 101:87 (31:22, 19:22, 29:27, 22:16)