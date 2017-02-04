"Реал" обыграл "Басконию" и вышел в лидеры

"Реал" обыграл "Басконию" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 79:71. Этот результат позволил мадридской команде выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы. В еще одном поединке "Црвена Звезда" уступила "Эфесу" - 72:86.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Баскония" (Испания) - "Реал" (Испания) - 71:79 (15:16, 21:23, 16:20, 19:20)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Эфес Пилсен" (Турция) - 72:86 (20:16, 16:31, 16:14, 20:25)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Спам
Всё плохо, и даже главный конкурент Реал выиграл и уже и без личных встреч впереди. Чтобы занять 1-е место, Реалу надо 2 раза проиграть, а ЦСКА 2 раза выиграть, что уже маловероятно... Как бы 3-е место уже не занять, т.к. и с фенером всё плохо по личным и с ним тоже нельзя набирать одинаковое количество очков.
08:23