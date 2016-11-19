"Реал" на выезде разгромил "Барселону"

"Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги на выезде разгромил "Барселону" со счетом 102:63. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайриз Райс, набравший 23 очка. У мадридцев 20 очков на счету Серхио Льюля. Энтони Рэндольф оформил дабл-дабл (18 очков и 11 подборов).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – "Реал" (Испания) – 63:102 (17:29, 14:25, 15:21, 17:27)