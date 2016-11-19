00:47 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Реал" на выезде разгромил "Барселону"

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"Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги на выезде разгромил "Барселону" со счетом 102:63. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайриз Райс, набравший 23 очка. У мадридцев 20 очков на счету Серхио Льюля. Энтони Рэндольф оформил дабл-дабл (18 очков и 11 подборов).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – "Реал" (Испания) – 63:102 (17:29, 14:25, 15:21, 17:27)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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echo2011

Из-за тяжелого регламента турнира некоторые команды по ходу дела устраивают себе разгрузочные дни.

01:33

garrylank

Не просто разгромил,а прям унизил

01:31

Jigan1609

только дошло?

01:31

harya88

Униксу походу пипец полный!!!!!!!!!!

01:24

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