"Реал" дома уступил "Фенербахче"

"Реал" проиграл "Фенербахче" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги (83:86). В другой встрече "Олимпиакос" в овертайме выиграл у "Панатинаикоса" (87:85 ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) - 83:86 (20:20, 25:20, 20:28, 18:18)

Р: Кэрролл (15), Дончич (14), Кампаццо (11)

Ф: Слукас (20), Датоме (17), Нанналли (16)

"Панатинаикос" (Греция) - "Олимпиакос" (Греция) - 85:87 ОТ (18:16, 16:27, 16:19, 21:9, 14:16)

П: Калатес (23 + 10 передач), Гист (21), Синглтон (13)

О: Робертс (18), Принтезис (15), Спанулис (15)