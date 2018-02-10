"Реал" дома проиграл "Олимпиакосу", несмотря на 27 очков Дончича

"Реал" на своем паркете потерпел поражение от "Олимпиакоса" в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:80). Это вторая подряд победа греческой команды и второе поражение испанцев кряду.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Реала" Лука Дончич, набравший 27 очков.

В турнирной таблице "Реал" занимает 5-е место, а "Олимпиакос" - на 2-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция) - 79:80 (20:21, 19:24, 23:20, 17:15)

Р: Дончич (27), Томпкинс (20)

О: Принтезис (21), Уилтжер (12), Стрелниекс (11)