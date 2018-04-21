Разыгрывающий ЦСКА Родригес стал MVP второго тура четвертьфинальных серий

Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес получил титул самого ценного игрока по итогам второго тура четвертьфинальных серий Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. Испанец был признан MVP впервые в своей карьере.

Родригес набрал 26 очков во втором матче серии против "Химок" (89:84). Также испанец сделал 10 результативных передач и совершил 4 подбора. Отметим, что защитник ЦСКА – лучший бомбардир плей-офф Евролиги в текущем сезоне. В среднем он набирает по 24 очка за игру.

ЦСКА ведет со счетом 2:0 в серии до трех побед, следующая игра пройдет 25 апреля на площадке "Химок".