21:19 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Рами Хадар: "Нам удалось помешать Киту Лэнгфорду"

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Главный тренер тель-авивского "Маккаби" Рами Хадар после победы над УНИКСом (74:73) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что команде удалось помешать лидеру соперника Киту Лэнгфорду. По словам наставника, Эндрю Гудлок физически не смог принять участие в этой встрече.

– Мы одержали очень важную победу в матче с очень хорошей командой, – цитирует "Р-Спорт" Хадара. – Сегодня у нас не все получалось в атаке, но зато хорошо сыграли в защите, особенно в конце матча. Нам удалось помешать Киту Лэнгфорду свободно получать мяч. За счет характера, духа "Маккаби" нам удалось победить. Но нужно отдать должное защите УНИКСа.

Что касается Гудлока, то он хотел играть, но он физически не мог. У него травма лодыжки, поэтому он не мог сегодня выйти на площадку.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161117/1112365400.html

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