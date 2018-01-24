Проведение "Финала четырех" Евролиги-2019 на "ВТБ Арене" одобрено на федеральном уровне

Межведомственная комиссия по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение "Финала четырех" Евролиги-2019 в Москве. Решение принято 22 января на заседании комиссии под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

"Согласиться с предложением Российской федерации баскетбола, управляющей компании "Динамо" и правительства Москвы о выдвижении кандидатуры города Москва на право проведения "Финала четырех" Евролиги по баскетболу среди мужских команд в 2019 году", – говорится в документе.

В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме Старший вице-президент Банка ВТБ, генеральный директор АО "УК "Динамо", руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов и президент Евролиги Жорди Бертомеу подписали меморандум о проведении "Финала четырех" в столице.

"Мы благодарны членам комиссии за доверие и возможность принять столь престижный турнир, как "Финал четырех" баскетбольной Евролиги. Уверен, что справимся с этой сложной задачей и проведем незабываемое соревнование в столице России, в колыбели отечественного спорта – на "Динамо" – на самом высоком уровне. Сделаем все, чтобы это событие запомнилось болельщикам, стало еще одним толчком для развития и популяризации баскетбола и спорта в целом", – отметил Перегудов.

В 2018 году финальный титул чемпиона Евролиги будет разыгран в Белграде.

Ранее "Финал четырех" "Евролиги проводился в Москве лишь однажды – в 2005 году в спорткомплексе "Олимпийский". Победу тогда праздновал израильский "Маккаби", а ЦСКА занял четвертое место.