10:47 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Приджиони вернулся в "Басконию"

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Разыгрывающий защитник Пабло Приджиони присоединился к "Басконии", сообщает пресс-служба клуба. 39-летний аргентинец после четырех сезонов в НБА вернулся в испанскую команду, заключив контракт до конца сезона. За четыре последних года баскетболист выступал за "Нью-Йорк", "Хьюстон" и "Клипперс", сыграв в 270 матчах и набирая в среднем за матч 3,5 очка.

Напомним, Приджиони выступал за "Басконию" в сезоне-2011/12.

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