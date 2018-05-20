21:26 | Баскетбол — Евролига

"Позорище и убожество". Иванов жестко раскритиковал выступление ЦСКА

Сергей ИВАНОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
Сергей ИВАНОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов жестко раскритиковал выступление ЦСКА в "Финале четырех" Евролиги. Армейцы заняли четвертое место, проиграв в субботу в полуфинале "Реалу" – 83:92, а в воскресенье в матче за третье место – "Жальгирису" (77:79).

Последний раз армейцы не попадали в тройку лучших команд Евролиги в 2014 году.

– Сказать два слова? Позорище и убожество, – приводит ТАСС слова Иванова.

Худшие среди лучших. ЦСКА стал четвертым в Евролиге

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5216918

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КОММЕНТАРИИ (4)
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wam

Беда в том, что российские игроки утратили свои позиции, и в первую очередь Виктор Хряпа, а подпорки нет.

21:59

lavric999

Нормально выступили,сам бы пошел сыграл. Перерыв между финалом четырех и окончанием в группе, слишком большой, поэтому наша команда постоянно не до настраивается, и лидера не было!

21:56

Mankun

Да каждый год одно и то же. За последние 10 лет 9 попаданий в финал четырёх и всего одна победа. Каждый год до матча верим в победу, а после матча плюёмся. На Овербеттинге читаю прогнозы - все верят в ЦСКА, даже сегодня пророчили лёгкую победу. Ну и как вам третья четверть, господа прогнозисты?

21:53

Vlаdimir

Ну в оценке Иванов прав. Стоило целый год готовится чтобы потом так выступить ...

21:44

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