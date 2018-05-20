"Позорище и убожество". Иванов жестко раскритиковал выступление ЦСКА

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов жестко раскритиковал выступление ЦСКА в "Финале четырех" Евролиги. Армейцы заняли четвертое место, проиграв в субботу в полуфинале "Реалу" – 83:92, а в воскресенье в матче за третье место – "Жальгирису" (77:79).

Последний раз армейцы не попадали в тройку лучших команд Евролиги в 2014 году.

– Сказать два слова? Позорище и убожество, – приводит ТАСС слова Иванова.

Худшие среди лучших. ЦСКА стал четвертым в Евролиге