"Позорище и убожество". Иванов жестко раскритиковал выступление ЦСКА

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов жестко раскритиковал выступление ЦСКА в "Финале четырех" Евролиги. Армейцы заняли четвертое место, проиграв в субботу в полуфинале "Реалу" – 83:92, а в воскресенье в матче за третье место – "Жальгирису" (77:79).
Последний раз армейцы не попадали в тройку лучших команд Евролиги в 2014 году.
– Сказать два слова? Позорище и убожество, – приводит ТАСС слова Иванова.
wam
Беда в том, что российские игроки утратили свои позиции, и в первую очередь Виктор Хряпа, а подпорки нет.
21:59
lavric999
Нормально выступили,сам бы пошел сыграл. Перерыв между финалом четырех и окончанием в группе, слишком большой, поэтому наша команда постоянно не до настраивается, и лидера не было!
21:56
Mankun
Да каждый год одно и то же. За последние 10 лет 9 попаданий в финал четырёх и всего одна победа. Каждый год до матча верим в победу, а после матча плюёмся. На Овербеттинге читаю прогнозы - все верят в ЦСКА, даже сегодня пророчили лёгкую победу. Ну и как вам третья четверть, господа прогнозисты?
21:53
Vlаdimir
Ну в оценке Иванов прав. Стоило целый год готовится чтобы потом так выступить ...
21:44