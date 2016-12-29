Посол России в Сербии почтил память жертв катастрофы ТУ-154 на матче "Црвена Звезда" - ЦСКА

Посол России в Сербии Александр Чепурин посетил матч регулярного чемпионата Евролиги между "Црвеной Звездой" и ЦСКА (78:67), сообщает blic.rs. Поединок состоялся сегодня в Белграде. Перед его началом болельщики сербского клуба спели народную песню Tamo daleko, которая была в репертуаре хора имени Александрова. Тем самым они почтили память жертв катастрофы самолета ТУ-154.

Крушение лайнера произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.