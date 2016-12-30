Поражений от "Бамберга" стало для "Галатасарая" третьим подряд в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Бамберг" одержал победу над "Галатасараем" - 90:75. Самым результативным игроком встречи стал форвард стамбульцев Остин Дэй, набравший 20 очков. Отметим, что данное поражение стало для турецкого клуба третьим подряд.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Галатасарай" (Турция) - "Бамберг" (Германия) - 75:90 (19:24, 19:23, 14:27, 23:16)

Г: Дэй (20), Плеис (15), Тьюс (15), Миков (11)

Б: Стрельникс (18), Кайсер (15), Зис (14).