21:40 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Поражение от "Бамберга" стало для "Галатасарая" третьим подряд в Евролиге

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В матче регулярного чемпионата Евролиги "Бамберг" одержал победу над "Галатасараем" - 90:75. Самым результативным игроком встречи стал форвард стамбульцев Остин Дэй, набравший 20 очков. Отметим, что данное поражение стало для турецкого клуба третьим подряд.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Галатасарай" (Турция) - "Бамберг" (Германия) - 75:90 (19:24, 19:23, 14:27, 23:16)

Г: Дэй (20), Плеис (15), Тьюс (15), Миков (11)

Б: Стрельникс (18), Кайсер (15), Зис (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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