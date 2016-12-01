Попадание Фридзона принесло ЦСКА победу над "Бамбергом"

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде одолел "Бамберг" – 90:88. При этом армейцы вели по ходу встречи с разницей "+19", но к концу третьей четверти их преимущество сократилось всего до трех очков.

Самым результативным игроком поединка стал разыгрывающий российской команды Милош Теодосич, набравший 31 очко. Но решающим стал бросок Виталия Фридзона с финальной сиреной.

Для ЦСКА победа стала девятой в десяти играх. Подопечные Димитриса Итудиса лидируют в сводной таблице регулярки.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) – ЦСКА (Россия) – 88:90 (16:17, 14:24, 28:20, 30:29)

Б: Мелли (26), Тис (19 + 9 подборов), Козер (12), Стрельниекс (11).

Ц: Теодосич (31 + 8 передач), Воронцевич (15), Хайнс (9), Фридзон (9).