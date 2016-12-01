23:54 1 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Попадание Фридзона принесло ЦСКА победу над "Бамбергом"

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В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде одолел "Бамберг" – 90:88. При этом армейцы вели по ходу встречи с разницей "+19", но к концу третьей четверти их преимущество сократилось всего до трех очков.

Самым результативным игроком поединка стал разыгрывающий российской команды Милош Теодосич, набравший 31 очко. Но решающим стал бросок Виталия Фридзона с финальной сиреной.

Для ЦСКА победа стала девятой в десяти играх. Подопечные Димитриса Итудиса лидируют в сводной таблице регулярки.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) – ЦСКА (Россия) – 88:90 (16:17, 14:24, 28:20, 30:29)

Б: Мелли (26), Тис (19 + 9 подборов), Козер (12), Стрельниекс (11).

Ц: Теодосич (31 + 8 передач), Воронцевич (15), Хайнс (9), Фридзон (9).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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spetrov

FINIX, при случае обязательно. :)

01:09

FINIX

Какая неудобная для армейцев команда, этот Бамберг. Дома тоже были проблемы с ними. Тринкьери молоток. И передайте пожалуйста Кириллу Гомельскому, что из-за него я вынужден смотреть любимый вид спорта без звука!

00:54

spetrov

Yahooo! Армейцев с победой!

00:50

Thomas_Boy

Фридзон молодец.

00:21

Brother Beyond

Ладно хоть так выиграли. Но тренеру надо им мозги вправлять основательно.

00:15

foreverCSKAforever

Запасов валидола дома уже не хватает на футбол, а тут еще баскетболисты вносят интригу.

00:08

ladafan

Теодосич - Гений, которому иногда охота леща выписать!С победой!

00:06

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