Попадание Фридзона принесло ЦСКА победу над "Бамбергом"

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде одолел "Бамберг" – 90:88. При этом армейцы вели по ходу встречи с разницей "+19", но к концу третьей четверти их преимущество сократилось всего до трех очков.
Самым результативным игроком поединка стал разыгрывающий российской команды Милош Теодосич, набравший 31 очко. Но решающим стал бросок Виталия Фридзона с финальной сиреной.
Для ЦСКА победа стала девятой в десяти играх. Подопечные Димитриса Итудиса лидируют в сводной таблице регулярки.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Бамберг" (Германия) – ЦСКА (Россия) – 88:90 (16:17, 14:24, 28:20, 30:29)
Б: Мелли (26), Тис (19 + 9 подборов), Козер (12), Стрельниекс (11).
Ц: Теодосич (31 + 8 передач), Воронцевич (15), Хайнс (9), Фридзон (9).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
spetrov
FINIX, при случае обязательно. :)
01:09
FINIX
Какая неудобная для армейцев команда, этот Бамберг. Дома тоже были проблемы с ними. Тринкьери молоток. И передайте пожалуйста Кириллу Гомельскому, что из-за него я вынужден смотреть любимый вид спорта без звука!
00:54
spetrov
Yahooo! Армейцев с победой!
00:50
Thomas_Boy
Фридзон молодец.
00:21
Brother Beyond
Ладно хоть так выиграли. Но тренеру надо им мозги вправлять основательно.
00:15
foreverCSKAforever
Запасов валидола дома уже не хватает на футбол, а тут еще баскетболисты вносят интригу.
00:08
ladafan
Теодосич - Гений, которому иногда охота леща выписать!С победой!
00:06