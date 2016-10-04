Победитель Евролиги получит 1 миллион евро

Генеральный директор Евролиги Жорди Бартомеу рассказал о размерах премиальных для участников турнира на сезон-2016/17. Например, чемпион Евролиги получит 1 миллион евро.

– Евролига будет платить 40 тысяч евро за победу в течение регулярной части сезона, – цитирует Eurohoops Бартомеу. – В плей-офф победа будет оцениваться в 70 тысяч евро. Чемпиону достается 1 миллион, а финалисту – 500 тысяч. Обладатель третьего места получит 300 тысяч, а четвертого – 200 тысяч.

Говорят, что мы закрытая лига, но это не так. Ежегодно у нас по пять новых команд. Чемпион Еврокубка попадает в Евролигу каждый год. У нас только 11 закрытых контрактов. Нужно понимать, что эти 11 клубов очень успешны в своих странах, поэтому доказали, что заслуживают места в Евролиге. В будущем, возможно, увеличим число участников до 24. Но на это потребуется время. Мы не хотим вредить национальным лигам.