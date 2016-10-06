12:30 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Перегудов провел переговоры с главой Евролиги о возможности проведения "финала четырех" в Москве

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Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов провел встречу с главой Евролиги Жорди Бертомеу во время выставочного матча между "Барселоной" и "Оклахомой-Сити" (92:89). Главной темой встречи стало обсуждение перспектив дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено проведению "финала четырех" Евролиги в 2019 году на "ВТБ Арене" в Москве. Подробности и детали этого мероприятия будут обсуждены на новой встрече Андрея Перегудова и Жорди Бертомеу, которая должна состояться сегодня.

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