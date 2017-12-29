Павел Астахов: "Задача "Химок" в 2018 году – сохранение прописки в Евролиге"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов после поражения от "Барселоны" (65:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что задачей команды является сохранение прописки в турнире, а также выход в финал Единой лиги ВТБ.

В турнирной таблице Евролиги химчане занимают восьмое место, одержав в 15 матчах восемь побед, "Барселона" с пятью победами идет 13-й.

– Хочется, чтобы в 2018 году мы смогли реализовать цели, поставленные на сезон, – приводит ТАСС слова Астахова. – Наша задача – сохранить прописку в Евролиге, а в чемпионате Единой лиги ВТБ – побороться за победу.

Хочется пожелать нашим игрокам обойтись без травм в новом году, а тренерскому штабу – найти ниточки, чтобы сильные стороны баскетболистов проявлялись наилучшим образом, а слабые – скрывались.

В следующем матче "Химки" 5 января в гостях сыграют с "Бамбергом", "Барселона" днем ранее примет ЦСКА.